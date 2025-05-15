Новая волна COVID-19 распространяется в Азии

Новая волна заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Азии, резкий рост случаев заражения коронавирусом отмечается, в частности, в специальном административном районе (САР) Китая Гонконге, а также в Сингапуре. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, число зараженных в регионе растет уже на протяжении нескольких месяцев, что периодически приводит к появлению новых волн заболеваемости. Власти Гонконга и Сингапура снова призывают население делать прививки и напоминают людям из группы риска о необходимости провести ревакцинацию.

Между тем глава отдела инфекционных заболеваний гонконгского Центра охраны здоровья Оу Цзяжун в эфире телеканала RTHK 13 мая предупредил о "достаточно высоком уровне" заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что на прошлой неделе в Гонконге были зафиксированы максимальные показатели заболеваемости с апреля 2024 года. Количество обращений в больницы и госпитализаций продолжает расти, как и уровень содержания вируса в сточных водах, добавил он.

Как отмечает Bloomberg, Сингапур, один из крупнейших финансовых центров региона, находится "в состоянии готовности" к новой волне коронавируса. Так, Минздрав страны в мае впервые за год опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. В релизе, распространяемом, по данным агентства, только в случае возникновения "значительных всплесков", отмечается, что с 27 апреля по 3 мая было зарегистрировано на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее, на 30% выросло и число госпитализаций. Власти рекомендовали гражданам принимать меры предосторожности, в том числе носить маски в местах большого скопления людей.