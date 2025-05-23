Последнее обновление: 23.05.2025 18:18

Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром снижаются

Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром снижаются из-за опасений очередного ускорения темпов наращивания добычи ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опускается на $0,45 до $63,99 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,47 до $64,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,46 до $60,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,37 до $61,20 за баррель.

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