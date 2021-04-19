Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 345110 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 апреля 2021 года выросло до 345110 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2433 человек.

Выздоровели и выписаны 335485 (+633) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2433 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 887 человек (9,01% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5676595 (+9849) тестов на коронавирус.