Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 352950 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 апреля 2021 года выросло до 352950 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2493 человек.

Выздоровели и выписаны 343557 (+1455) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2493 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1376 человек (7,29% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5778401 (+18868) тест на коронавирус.