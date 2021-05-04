Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 362594 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 мая 2021 года выросло до 362594 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2582 человек.

Выздоровели и выписаны 353081 (+617) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 697 человек (9,12% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5902915 (+7642) тестов на коронавирус.