Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 361063 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 мая 2021 года выросло до 361063 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2562 человек.

Выздоровели и выписаны 351816 (+1383) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2562 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1081 человека (5,74% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5887035 (+18814) тестов на коронавирус.