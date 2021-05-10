Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 369757 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 мая 2021 года выросло до 369757 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2632 человек.

Выздоровели и выписаны 360255 (+568) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2642 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 869 человек (8,26% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6007012 (+10520) тестов на коронавирус.