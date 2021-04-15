Последнее обновление: 15.04.2021 15:49

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 340023 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 апреля 2021 года выросло до 340023 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2393 человек.

Выздоровели и выписаны 330483 (+1348) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2393 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1222 человека (6,34% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5608959 (+19263) тестов на коронавирус.

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