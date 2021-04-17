Последнее обновление: 17.04.2021 13:36

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 342923 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 апреля 2021 года выросло до 342923 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2413 человек.

Выздоровели и выписаны 333373 (+1401) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1384 человека (7,14% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5647213 (+19379) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование