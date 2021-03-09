В мире число заражений коронавирусом превысило 117,75 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 117751010 (+295272 за сутки) по данным Worldometer на 8:41 9 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2612188 (+6716) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21700696 (-183336) человек, из них 89772 (+277) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 93438126 (+471892) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29744652 (+45116) случаями заражения, Индия – 11244624 (+15353), Бразилия – 11055480 (+36136), Россия – 4333029 (+10253) и Великобритания – 4223232 (+4712). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 45116, Бразилия – 36136, Индия – 15353, Италия – 13902, Турция – 13215. Беларусь (930) – на 49 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 538628, Бразилия – 266614, Мексика – 190604, Индия – 157966 и Великобритания – 124566. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1114, США – 788, Россия – 379, Франция – 359, Италия – 318. Беларусь – на 62 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 296441 случай заражения коронавирусом и 2047 смертей.