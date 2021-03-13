В мире число заражений коронавирусом превысило 119,61 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 119613830 (+493319 за сутки) по данным Worldometer на 7:59 13 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2651728 (+9938) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 20704175 (-1043317) человек, из них 89382 (-581) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 96257927 (+1526698) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29993423 (+66785) случаями заражения, Бразилия – 11368316 (+84027), Индия – 11333491 (+27512), Россия – 4370617 (+9794) и Великобритания – 4248286 (+6609). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 84047, США – 66785, Индия – 27512, Италия – 26824, Франция – 25229. Беларусь (1186) – на 50 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 545544, Бразилия – 275276, Мексика – 193142, Индия – 158483 и Великобритания – 125483. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2152, США – 1505, Мексика – 654, Россия – 486, Италия – 380. Беларусь – на 69 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 300146 случаев заражения коронавирусом и 2078 смертей.