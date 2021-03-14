В мире число заражений коронавирусом превысило 120,06 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 120067400 (+453570 за сутки) по данным Worldometer на 9:55 14 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2659988 (+8260) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 20814867 (+110692) человек, из них 89312 (-70) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 96592545 (+334618) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30043662 (+48808) случаями заражения, Бразилия – 11439250 (+70934), Индия – 11358644 (+25153), Россия – 4380525 (+9908) и Великобритания – 4253820 (+5534). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 70934, США – 488808, Франция – 29759, Италия – 26062, Индия – 25153. Беларусь (1182) – на 48 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 546605, Бразилия – 277216, Мексика – 193851, Индия – 158642 и Великобритания – 125464. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1940, США – 1037, Мексика – 709, Россия – 475, Польша – 343. Беларусь – на 62 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 301328 случаев заражения коронавирусом и 2087 смертей.