В мире число заражений коронавирусом превысило 118,63 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 118630045 (+471680 за сутки) по данным Worldometer на 5:48 11 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2631996 (+9895) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21759397 (+66900) человек, из них 89790 (+28) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 94238652 (+394885) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29862124 (+60355) случаями заражения, Индия – 11284311 (+22841), Бразилия – 11205972 (+80955), Россия – 4351553 (+9079) и Великобритания – 4234924 (+5926). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 80955, США – 60355, Франция – 30303, Индия – 22841, Италия – 22409. Беларусь (609) – на 73 (-27) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 542191, Бразилия – 270917, Мексика – 191789, Индия – 158213 и Великобритания – 124987. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2349, США – 1610, Мексика – 866, Россия – 466, Польша – 398. Беларусь – на 64 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 298123 случая заражения коронавирусом и 2063 смерти.