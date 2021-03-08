В мире число заражений коронавирусом превысило 117,45 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 117455738 (+373975 за сутки) по данным Worldometer на 9:55 8 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2605472 (+5424) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21884032 (+63312) человека, из них 89495 (+129) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 92966234 (+305239) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29696250 (+41967) случаями заражения, Индия – 11229271 (+18691), Бразилия – 11019344 (+80024), Россия – 4322776 (+10595) и Великобритания – 4218520 (+5177). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 80024, США – 41967, Франция – 21825, Италия – 20765, Индия – 18691. Беларусь (1329) – на 43 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 537838, Бразилия – 265500, Мексика – 190357, Индия – 157890 и Великобритания – 124501. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1054, Мексика – 779, США – 716, Россия – 368, Италия – 207. Беларусь – на 56 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 295511 случаев заражения коронавирусом и 2038 смертей.