В мире число заражений коронавирусом превысило 116,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 116674473 (+457893 за сутки) по данным Worldometer на 8:11 6 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2592128 (+10479) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21796990 (+46308) человек, из них 89423 (-324) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 92285355 (+401106) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29593704 (+67281) случаями заражения, Индия – 11191864 (+18292), Бразилия – 10871843 (+75337), Россия – 4301159 (+11024) и Великобритания – 4207304 (+5947). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 75337, США – 67281, Италия – 24036, Франция – 23507, Индия – 18292. Беларусь (1482) – на 43 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 535563, Бразилия – 262948, Мексика – 188866, Индия – 157693 и Великобритания – 124261. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1794, Бразилия – 1760, Мексика – 822, Испания – 637, Россия – 462. Беларусь – на 63 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 293103 случая заражения коронавирусом и 2020 смертей.