В мире число заражений коронавирусом превысило 115,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 115299659 (+304936 за сутки) по данным Worldometer на 6:30 3 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2560602 (+10314) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21623570 (-100533) человек, из них 90639 (+482) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 91115487 (+395155) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29370705 (+56890) случаями заражения, Индия – 11139 (+15704), Бразилия – 10647845 (+58237), Россия – 4268215 (+10565) и Великобритания – 4188400 (+6391). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 58237, США – 56890, Франция – 22857, Италия – 17083, Индия – 15704. Беларусь (869) – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 529214, Бразилия – 257562, Мексика – 186152, Индия – 157385 и Великобритания – 123296. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1989, Бразилия – 1726, Россия – 441, Мексика – 437, Германия – 401. Беларусь – на 71 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 289136 случаев заражения коронавирусом и 1993 смерти.