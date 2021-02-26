В мире число заражений коронавирусом превысило 113,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 113550202 (+453100 за сутки) по данным Worldometer на 8:02 26 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2519328 (+10447) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21896597 (+19958) человек, из них 91392 (-426) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 89134277 (+423085) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29052262 (+77377) случаями заражения, Индия – 11063038 (+16568), Бразилия – 10393886 (+67878), Россия – 4212100 (+11198) и Великобритания – 4154562 (+9985). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 77377, Бразилия – 67878, Франция – 25403, Италия – 19886, Индия – 16568. Беларусь (1191) – на 46 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 520785, Бразилия – 251661, Мексика – 182815, Индия – 156861 и Великобритания – 122070. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2414, Бразилия – 1582, Мексика – 1006, Россия – 446, Германия – 393. Беларусь – на 65 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 282898 случаев заражения коронавирусом и 1948 смертей.