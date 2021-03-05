В мире число заражений коронавирусом превысило 116,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 116216580 (+451175 за сутки) по данным Worldometer на 5:56 5 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2581649 (+9893) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21750682 (+23964) человека, из них 89747 (-302) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 91884249 (+417318) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29526086 (+68321) случаями заражения, Индия – 11173572 (+16824), Бразилия – 10796506 (+74285), Россия – 4290135 (+11385) и Великобритания – 4201358 (+6573). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 74285, США – 68321, Франция – 25279, Италия – 22865, Индия – 16824. Беларусь (1174) – на 47 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 533636, Бразилия – 261188, Мексика – 188044, Индия – 157584 и Великобритания – 124025. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1993, Бразилия – 1786, Мексика – 857, Россия – 472, Италия – 339. Беларусь – на 66 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 291621 случай заражения коронавирусом и 2011 смертей.