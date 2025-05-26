Швейцария и Италия проведут совместные военные учения с участием американских истребителей

Нейтральная Швейцария и соседний член НАТО Италия проведут совместные авиационные учения с привлечением самолетов ВВС США в Европе с 26 мая по 13 июня.

Согласно пресс-релизу правительства Швейцарии, учения пройдут в Истране (Италия).

«С 26 мая по 13 июня 2025 года ВВС Швейцарии и Италии проведут совместные учения в Истране. Цель состоит в том, чтобы протестировать наши собственные мощности по сравнению с итальянскими, целенаправленно развивать их и улучшить оперативную совместимость. Таким образом, учения вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности швейцарской армии за счет международного сотрудничества», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В тренировке примут участие истребители F/A-18 ВВС Швейцарии, Eurofighter и F-35 итальянской Aeronautica Militare.

Кроме того, к ним присоединяются многоцелевые истребители F-16 ВВС США в Европе.

В ходе учений летчики будут отрабатывать навыки трансграничной противовоздушной обороны, с особым акцентом на подготовку молодых пилотов к воздушным боям над морем на малых высотах. Также запланировано обучение по планированию и выполнению сложных воздушных операций (COMAO) и принятию тактических решений.

В этом году французская и швейцарская армии проведут в Швейцарии несколько совместных учений танковых и артиллерийских подразделений.