Интерпол сообщил о задержании почти 160 подозреваемых в торговле людьми

Как минимум 158 подозреваемых были задержаны в результате масштабной международной операции по борьбе с торговлей людьми. Об этом говорится в пресс-релизе Интерпола.

В рамках продолжающегося расследования были также установлены личности еще 205 лиц, предположительно причастных к преступной деятельности.

Согласно информации, в операции участвовали почти 15 тыс. сотрудников правоохранительных органов из 43 стран, в ней были задействованы полиция, пограничники, инспекторы по охране труда, а также налоговые и таможенные органы.

Операция "Глобальная цепь" проходила с 1 по 6 июня 2025 года под руководством правоохранительных органов Австрии и Румынии. Координацию и поддержку оказывали Интерпол, Европол и Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).

Следователи также сообщили о "выявлении 1194 потенциальных жертв", которые являются гражданами 64 различных государств, при этом большинство из них - выходцы из Румынии, Украины, Колумбии и Китая. Отмечается, что в ходе операции было изъято почти €278 тыс. наличными, поддельные документы, наркотики и огнестрельное оружие.