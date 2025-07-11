Последнее обновление: 11.07.2025 10:31

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу повышаются

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу повышаются после снижения более чем на 2% накануне.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $68,76 за баррель, что на $0,12 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,55 до $68,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,15 до $66,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,81 до $66,57 за баррель.

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