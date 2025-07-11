Последнее обновление: 11.07.2025 17:45

Цены на нефть эталонных марок днем в пятницу повышаются

Цены на нефть эталонных марок днем в пятницу повышаются на опасениях американских санкций против России.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,05 до $69,69 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,1 до $67,67 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 2,2%, на WTI - на 2,7% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений. В частности, в отношении Канады он намерен установить пошлину на уровне 35%.

Поддержку котировкам в пятницу оказывает заявление Трампа NBC New о том, что он сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля.

"Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал он, отказавшись сообщить подробности, добавив только, что он "разочарован в России".

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