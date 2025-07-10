Последнее обновление: 10.07.2025 13:19

Цены на нефть эталонных марок в четверг утром стабильны

Цены на нефть эталонных марок в четверг утром стабильны, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,30 за баррель, что на $0,11 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подросли в цене на $0,04 до $70,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,05 до $68,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,05 до $68,38 за баррель.

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