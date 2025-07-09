Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,19 до $69,96 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $0,57 до $70,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,18 до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,4 (0,6%) до $68,33 за баррель.

В среду обе марки обновили максимумы с 23 июня, после того как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.