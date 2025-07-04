В НАТО официально сменился командующий Объединенными силами в Европе

Командование Объединенных сил НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

Церемония вступления в должность состоялась в пятницу, 4 июля, в штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе (Бельгия). Гринкевич сменил на этом посту Кристофера Каволи, который занимал должность командующего с 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте похвалил Каволи за модернизацию коллективной обороны НАТО и за его работу по реагированию на вторжение России в Украину.

Он поблагодарил генерала за укрепление присутствия НАТО в Балтийском море для сдерживания и защиты от угроз, направленных на критически важную подводную инфраструктуру союзников, а также за разработку и создание нового командования НАТО в Германии, которое усиливает поддержку Украины.

Рютте также поздравил Гринкевича, отметив, что он привнесет богатый опыт на должности командующего.

"Как бывший летчик-истребитель, генерал Гринкевич глубоко понимает угрозы, с которыми мы сталкиваемся в небе и в других областях", - заявил генеральный секретарь НАТО.