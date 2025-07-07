Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара

Цены на золото снижаются на фоне роста курса доллара США к основным мировым валютам.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex днем в понедельник понизились на 0,9% до $3312,6 за тройскую унцию. С начала года драгметалл прибавил примерно 25%.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник поднимается на 0,2%. Укрепление доллара негативно влияет на спрос на сырье, номинированное в американской валюте.

Президент США Дональд Трамп подтвердил в воскресенье, что ранее объявленные повышенные импортные пошлины вступят в силу с 1 августа. Трамп также пригрозил дополнительным 10-процентным тарифом странам, поддерживающим БРИКС.

Между тем министр финансов Скотт Бессент пояснил, что пошлинами будет облагаться импорт из тех стран, которые не заключат торговых соглашений с Вашингтоном. Он также сказал, что США вплотную подошли к заключению сделок с рядом партнеров.