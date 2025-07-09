Иран меняет нефть на китайские системы ПВО

Иран получил партию китайских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на фоне активных усилий Тегерана по восстановлению противовоздушной обороны после 12-дневной эскалации с Израилем. Об этом Middle East Eye сообщили знакомые с ситуацией источники.

Поставка состоялась после фактического прекращения огня, достигнутого между Ираном и Израилем 24 июня. Один из арабских чиновников сообщил, что ЗРК закуплены у Китая в обмен на нефть. Другой чиновник отметил, что союзники США в арабском мире в курсе усилий Ирана по восстановлению обороны, и Белый дом проинформирован о прогрессе Тегерана.

Хотя конкретное количество переданных зенитных комплексов не разглашается, по информации источников, Иран рассчитывается за них нефтью. По данным Управления энергетической информации США, около 90% иранского экспорта нефти сейчас направляется в Китай.

Поставка зенитных систем из Китая свидетельствует об укреплении стратегических связей между Пекином и Тегераном – на фоне замечаний западных аналитиков относительно осторожной позиции Китая и России во время израильских ударов по Ирану. Во время недавней эскалации Израиль получил преимущество в воздухе, уничтожив иранские пусковые установки и ликвидировав высокопоставленных чиновников, однако Иран, несмотря на потери, продолжал ракетные удары по израильским городам, в частности Тель-Авиву и Хайфе.

Это не первый случай военного сотрудничества Ирана и Китая: в 1980-х Исламская Республика получала крылатые ракеты HY-2 Silkworm, которые позже применялись во время "войны танкеров". В 2010 году сообщалось о поставках китайских ЗРК HQ-9.

Сейчас Иран располагает российскими С-300, а также собственными системами противовоздушной обороны, в частности серии "Хордад" и "Бавар-373". В то же время их эффективность против американских истребителей-невидимок F-35, состоящих на вооружении Израиля, оценивается как ограниченная.

Китайские системы HQ-9 и HQ-16 уже используются в армии Пакистана, а также, по отдельным данным, были экспортированы в Египет.