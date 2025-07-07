В Италии по ордеру США задержали подозреваемого в шпионаже китайца

В Италии задержали в аэропорту гражданина Китая, которого в Соединенных Штатах подозревают в кибершпионаже. Об этом сообщает ANSA.

Задержание 33-летнего гражданина Китая произошло на прошлой неделе в аэропорту Милан-Мальпенса, как только он прибыл в Италию.

Основанием стал международный ордер на арест от США, поскольку ФРБ подозревает его в причастности к группе хакеров, которые занимались кибершпионажем против Соединенных Штатов в интересах Китая – в частности, якобы пытались узнать детали о вакцинах от коронавируса, которые разрабатывали в Техасском университете.

Во вторник в апелляционном суде Милана состоится рассмотрение вопроса об экстрадиции по запросу США. Первым решением итальянского суда согласовано содержание под стражей в качестве меры пресечения.

В семье задержанного говорят, что он обычный сотрудник IT-компании и прибыл в Италию на отдых.