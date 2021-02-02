Последнее обновление: 02.02.2021 10:21

Минздрав России назвал побочные эффекты вакцины «Спутник V»

После вакцинации от коронавируса можно почувствовать симптомы, схожие с заболеванием гриппом.

Об этом сказала главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире «Первого канала».

«Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — сообщила Драпкина, которую цитирует РИА Новости.

Драпкина добавила, что температура после вакцинации редко поднимается выше 38 градусов. Терапевт допустила прием лекарств, чтобы сбить ее. «Если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», — указала она.

Специалист отметила, что побочные эффекты обычно держатся только первые сутки после прививки. Терапевт попросила не опасаться их и «не бежать никуда за помощью».

Ранее Минздрав также указывал среди побочных эффектов кратковременную головную боль, возможное развитие аллергических реакций, передает РБК.

В памятке для жителей Москвы, которую выдают пациентам после вакцинации, говорится, что побочные эффекты может ощутить каждый десятый. Недомогание после вакцинации является нормальной индивидуальной реакцией организма и одним из признаков формирования иммунитета.

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