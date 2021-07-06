Последнее обновление: 06.07.2021 18:04

Китай и Россия разработали новую вакцину от коронавируса

Китайские и российские специалисты завершили процесс совместной разработки новой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, передает Интерфакс.

"Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования", - сказал глава китайской дипмиссии.

Он отметил, что Китай и Россия расширяют сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, с одобрения лидеров двух государств - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - будет расширяться производство российского "Спутника V" в Китае.

"Эта российская инициатива была активно поддержана в Пекине", - сказал Чжан Ханьхуэй.

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