Последнее обновление: 02.02.2021 10:21

США пообещали Украине активную военную помощь

США продолжат оказывать Украине "активную экономическую и военную помощь", пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Выдержки из беседы привел в понедельник, 1 февраля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает DW.

"Госсекретарь подчеркнул активную двухпартийную поддержку Украины и о приоритете, который Соединенные Штаты отдают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - отмечается в заявлении.

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства права и экономических реформах, призванных укрепить украинские институты.

"Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины в борьбе с коронавирусом и в достижении дипломатического урегулирования в связи с агрессией России на востоке Украины и в Крыму", - подчеркнул Прайс.

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