CША передали Украине более 100 единиц военной техники

CША предоставили Украине 20 внедорожных бронеавтомобилей Humvee и 84 лодки для флота, сообщило посольство США в Украине.

"Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командования Сил специальных операций ВС Украины, а также 84 лодок для Военно-морских сил ВС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении посольства.

Какие именно лодки получили ВМС, пока не уточняется. Напомним, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрена и помощь для Украины: $ 250 млн на дополнительную подготовку военных, закупку снаряжения и обучение, направленные на усиление обороноспособности. $75 млн из них предназначены для закупки летального оружия. Он также усиливает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отмечает Европейская правда.