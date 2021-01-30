«Дворец Путина» взял на себя Аркадий Ротенберг

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем «дворца» на черноморском побережье Краснодарского края, который, как говорилось в расследовании Алексея Навального, был построен для президента Владимира Путина.

По словам Ротенберга, он является «бенефициаром» строения, над которым действует бесполетная зона.

«Сейчас уже теперь это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром», - сказал бизнесмен в интервью Mash.

«Там был достаточно сложный объект», - поделился впечатлениями Ротенберг, которого с Путиным связывают десятилетия дружбы, начавшейся еще в детской секции по дзюдо. Как заявил бизнесмен, было много кредиторов, но ему «удалось стать бенефициаром». «Это находка, место шикарное», - добавил Ротенберг.

В понедельник, 25 января, напомним, Путин публично открестился от «дворца», заявив, что строение никогда не принадлежало ни ему, ни его родственникам, передает finanz.ru.

Дворец, стоивший, как утверждает Навальный почти 1,5 млрд долларов, и породивший букет мемов - от золотого ершика до аквадискотеки, - принадлежит частным предпринимателям, уточнил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль «не имеет никакого права» разглашать имена этих владельцев. «И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно», - сказал пресс-секретарь президента.

Ротенберг, по данным Forbes, является 36-м богатейшим человеком России с состоянием 2,8 млрд долларов.

Он владеет 94,2% акции «Мостотреста», 80% - «Минудобрений», 50% в СМП Банке и 35% в компании TPS Avia (35%), контролирующей международный аэропорт «Шереметьево».

В 2020 году Ротенберг был награжден Золотой медалью «Героя Труда» за строительство Крымского моста.

Представитель Аркадия Ротенберга Ольга Антонова отказалась отвечать на вопросы «Открытых медиа» о том, в каком состоянии миллиардер приобрел «дворец Путина», есть ли под ним 16-этажный подземный комплекс и куда делись богатые интерьеры с ранних фото из «дворца».