Последнее обновление: 18.01.2021 13:22

Россия планирует легализовать коррупцию в «чрезвычайных ситуациях»

Госдума РФ рассмотрит законопроект об освобождении чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционных норм.

Проект был внесен в нижнюю палату в конце декабря в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

«Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств», - цитирует «Коммерсант» пояснительную записку к проекту.

Такими обстоятельствами, согласно законопроекту, могут быть признаны «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть».

Это, например, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.

Определять, насколько непреодолимыми и чрезвычайными были обстоятельства коррупционных нарушений, будет специальная комиссия.

Речь идет о том, что совершение действий, подпадающих под антикоррупционное законодательство, допускается при наличии чрезвычайных ситуаций.

«Например, чтобы задекларировать свой домик в Италии, депутату нужна справка с точными параметрами недвижимости, но его внесли в санкционные списки ЕС, и въехать за справкой в ЕС он не может, а юристы с ним из-за этого работать отказываются», - приводит пример юрист «Трансперенси Интернешнл» Григорий Машанов.

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