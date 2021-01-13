Евросоюз выделил 300 млн евро на развитие космического сектора

Евросоюз решил выделить 300 млн евро на развитие европейского космического сектора. Об этом сообщила в среду Еврокомиссия (ЕК).

«Еврокомиссия и Европейский инвестиционный фонд объявляют сегодня об инвестициях в космический сектор в размере 300 млн евро, причем 100 млн из них будут выделены из бюджета ЕС для поддержки новаторских инноваций в этой отрасли», - говорится в заявлении ЕК, передает ТАСС.

Как отметил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, «это инвестиции в малые и средние предприятия космической техники, которые приближают к цели перехода к цифровым технологиям». «Это решение поддерживает развитие европейских космических стартапов и показывает, что Европейский космический сектор процветает», - добавил он.