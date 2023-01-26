ЕС будет развивать космическую отрасль с упором на оборонную составляющую

Европейский союз нуждается в укреплении и развитии своей космической отрасли и в области космической безопасности будет сотрудничать со своими партнерами, прежде всего с НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Геополитическая конкуренция, которую мы наблюдаем на Земле, проецируется в космос, что приводит к росту уровня угроз, влияющих на нашу безопасность", - отметил он в среду в своем блоге, резюмируя выступление на Европейской космической конференции.

Боррель подчеркнул, что космические бюджеты во всем мире увеличились на 9% в 2022 году, до 103 миллиардов евро, что является рекордным показателем, а расходы на оборонную деятельность в космосе - на 16%, до 48 млрд евро, передает Интерфакс.

Он отметил, что события на Украине показали, насколько важны космические ресурсы и услуги с точки зрения безопасности, например, спутниковая съемка и связь, зависимость объектов критической инфраструктуры от космических услуг.

Главный дипломат ЕС сообщил, что в течение последних месяцев работал вместе с еврокомиссаром Тьерри Бретоном над стратегией ЕС по космической безопасности и обороне. Она будет представлена в марте и построена вокруг пяти ключевых направлений.

ЕС должен провести анализ космических рисков, угроз и уязвимых мест, составить более полное представление о возможностях и намерениях конкурентов; защитить космическую инфраструктуру и сделать ее более устойчивой, уменьшить зависимость, защитить цепочки поставок и разработать важнейшие технологии; усилить способность реагирования на угрозы, проводить регулярные учения и развивать инструменты солидарности и взаимопомощи; укрепить космический потенциал для обеспечения безопасности и обороны; сотрудничать "с ближайшими партнерами, например с НАТО".