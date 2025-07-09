Последнее обновление: 09.07.2025 17:21

В Армении прошла акция протеста с требованием исключить телеканалы РФ из мультиплекса

Перед зданием Министерства высокотехнологической промышленности Армении состоялась акция протеста с требованием исключить российские телеканалы из общественного мультиплекса и кабельных сетей. Об этом сообщают армянские СМИ.

Председатель партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян выступил против ретрансляции в общественном мультиплексе какого-либо зарубежного телеканала, добавив, что законодательство Армении позволяет обеспечить это и в отношении российских телеканалов.

Он выразил уверенность, что в эфирах этих телеканалов оскорбляют Армению, назвав это частью гибридной войны. По его оценке, политика России нацелена на ликвидацию государственности Армении.

Замглавы партии Рубен Меграбян призвал запретить также деятельность Sputnik-Армения.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц также выступил за отключение российских телеканалов в Армении. По его оценке, контент, который распространяют эти телеканалы, представляет угрозу безопасности Армении.



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