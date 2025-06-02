Совет ЕЭК одобрил увеличение пошлины на постельное белье

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о повышении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении «белья постельного напечатанного прочего из хлопчатобумажной пряжи» (код 6302 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) до 12%, но не менее €0,44 за 1 кг по 31 декабря 2026 года включительно.

«Принятая мера таможенно-тарифного регулирования позволит дополнительно поддержать отечественные предприятия с учетом того, что пряжа для производства постельного белья также в основном поступает к нам из третьих стран», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

При этом он подчеркнул, что производители стран ЕАЭС выпускают продукцию, которая не уступает по своим характеристикам импортному постельному белью, и предлагают широкий ассортимент.

Как сообщает ЕЭК, решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.