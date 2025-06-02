Казахстан предложил изменить подходы к функционированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

Казахстан внес на рассмотрение Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики предложение по существенному изменению подходов к функционированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Как сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии, 30 мая под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов в сфере энергетики. На нем обсуждено предложение Министерства энергетики Казахстана о внесении изменений и дополнений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, предполагающее существенные изменения подходов к функционированию общего электроэнергетического рынка Союза.

"Участники заседания указали на необходимость тщательной проработки вопроса с обязательной финансово-экономической оценкой предполагаемых Республикой Казахстан рисков и достаточность инструментов для защиты внутренних энергетических рынков в текущих условиях", - отмечает пресс-служба.

После представления казахстанской стороной необходимой для анализа информации эксперты вернутся к рассмотрению предложения.

В ходе заседания Кожошев "констатировал значительные положительные результаты в части формирования общего электроэнергетического рынка Союза".