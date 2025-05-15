Последнее обновление: 15.05.2025 17:14

Белорусских военных снова отправили на обучение в Россию

Военнослужащие из различных подразделений Вооруженных Сил Беларуси отправились на обучение в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Миноброны.

«На базе 333-го Центра боевой подготовки будущие инструкторы пройдут обучение по огневой, тактической, медицинской подготовке, а также по другим предметам. Программа обучения разработана с учетом опыта современных вооруженных конфликтов», - говорится в сообщении.

Военнослужащих проводил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил генерал-майор Владимир Белый.

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