Таксисты предупредили о росте цен в два-три раза из-за обязательного использования машин российской сборки

Обязательное использование машин российской сборки в качестве автомобилей такси приведет к росту тарифов в регионах в два, а в Москве – в три раза. Об этом заявил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

Законопроект о том, что к работе в качестве такси будут допускаться только автомобили российской сборки с высоким уровнем локализации, во втором чтении приняла Госдума. Согласно документу, в России в качестве такси можно будет использовать легковой автомобиль с уровнем локализации не менее 3,2 тысячи баллов — такое же требование предъявляется к автомобилям при госзакупках.

При этом представители сферы пассажирских перевозок отмечают, что этой норме соответствуют только машины сборки «АвтоВАЗа», отдельные модели «Москвича» и электромобили Evolute, пишет «Русский ритейл и бизнес».

Как пояснил Амосов, агрегаторы после вступления закона в силу будут вынуждены значительно поднять тарифы из-за оттока водителей и дефицита авто. А поскольку российские машины изнашиваются быстрее импортных, увеличатся расходы водителей на обслуживание и частую замену автомобилей.

Решением остались крайне недовольны и большинство водителей такси.

«Нас нагнули, показали нам наше место. Дословно сказали — вы челядь, достойная ездить только на жигулях. Продавайте человеческие машины с круизами, автоматами, раздельными климатами и еще кучей полезных вещей. Вылазьте из комфортных кресел с регулировками в 18 положениях, вентиляцией и подогревом, созданных для удовольствия за рулем. И покупайте себе убогие поделки. Сервис теперь второй ваш дом», - так выглядит типичное мнение таксистов на профильных форумах.