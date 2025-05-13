Последнее обновление: 13.05.2025 13:23

Совет ICAO признал Россию ответственной за сбитый в 2014 году малайзийский боинг MH17

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН признал Россию ответственной за сбитый малайзийский боинг рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Об этом сообщило правительство Нидерландов.

Напомним, эта страна вместе с Австралией в 2022 году обращалась в ICAO в связи с катастрофой.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что это решение является "четким сигналом для международного сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий".

ICAO признало Россию виновной в нарушении Чикагской конвенции, согласно которой запрещается применять оружие против гражданских воздушных судов, находящихся в полете.

Большинство членов Совета Организации поддержали позицию Нидерландов и Австралии.

В ближайшие недели этот институт рассмотрит вопрос, в какой форме будет осуществляться возмещение со стороны РФ. Нидерланды и Австралия обратились в Совет с просьбой обязать РФ начать с ними переговоры, а руководящий орган ICAO – содействовать этому процессу.

Последнее важно для того, чтобы переговоры проводились добросовестно и в соответствии с конкретными сроками, и чтобы они принесли реальные результаты, отмечают в правительстве Нидерландов.



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