Последнее обновление: 09.05.2025 13:31

Власти РФ полностью ограничат майнинг в Забайкалье и Бурятии из-за дефицита энергии

Минэнерго РФ планирует расширить запрет на добычу криптовалют в Забайкалье и Бурятии. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак в подкасте «Что будет с майнингом в России?».

Нормативная база для круглогодичных ограничений уже подготовлена, отметил депутат.

«Это одна энергозона с общим дефицитом. Запрет коснется только юга Иркутской области, затем распространится на Забайкалье и Бурятию», - пояснил Грабчак, которого цитирует ТАСС.

Ранее, 7 апреля, правительство РФ ввело полный запрет майнинга на юге Иркутской области.

В Забайкалье и Бурятии ограничения ранее действовали только в пиковые периоды энергопотребления: в 2025 году они пришлись на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

С 2025 по 2031 год майнинг также запрещен в 10 регионах, включая Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.



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