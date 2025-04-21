Турция заявила о рекордной добыче газа в Черном море

Турция завершила первую фазу освоения газового месторождения Сакарья в Черном море. Ежедневная добыча газа достигла рекордных 9,5 млн куб м. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в соцсети (ранее Twitter).

"Первая очередь газового месторождения Сакария завершена. Ежедневное производство 9,5 миллиона кубометров", - написал министр.

По его словам, этого объема природного газа достаточно для обеспечения 4 миллионов домохозяйств и работы по увеличению добычи будут продолжаться.