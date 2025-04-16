Армия РФ почти полностью зависит от северокорейских снарядов

Россия в значительной степени зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи, что значительно улучшило ее позиции на фронте в Украине.

По данным расследования, проведенного Reuters и британской исследовательской организации Open Source Centre (OSC), часть снарядов, используемых российской артиллерией против украинских подразделений, поступает из Пхеньяна, и это количество варьируется от 50% до 100%.

Журналисты установили, что за последние полтора года Северная Корея поставила России миллионы боеприпасов, и с сентября 2023 года по март 2025 года российские грузовые суда осуществили 64 поставки из порта Раджин в российские порты Дунай и Восточный, переправив более 15 тыс. контейнеров. Кроме того, боеприпасы транспортируются по железнодорожному мосту в Приморье.

Пик поставки пришелся на январь 2024 года, когда ежемесячно Россия получала семь партий, но сейчас это количество уменьшилось до четырех партий в месяц. Контейнеры с боеприпасами в основном доставляются на склады на границе с Украиной, в частности, в Тихорецк в Краснодарском крае.

По оценкам аналитиков, только артиллерийских снарядов в этих контейнерах могло быть от четырех до шести миллионов. Согласно информации, которую приводит Reuters, в 2024 году Россия произвела около 2-2,3 миллиона снарядов и планирует увеличить их производство до трех миллионов в год.

Информация из российских внутренних отчетов свидетельствует, что значительная часть артиллерийских боеприпасов, от 75% до 100%, изготовлена в Северной Корее. При этом качество этих боеприпасов, по данным российских артиллеристов, оставляет желать лучшего, отметили журналисты.