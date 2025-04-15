Последнее обновление: 15.04.2025 18:00

Еврокомиссия определилась с датой публикации плана отказа от российских нефти и газа

Европейская комиссия объявит новую, более подробную стратегию постепенного отказа от импорта российских нефти и газа 6 мая. Об этом пишет Reuters.

ЕС пообещал полностью отказаться от российских ископаемых энергоносителей до 2027 года, но публикация дорожной карты затянулась – ее откладывали дважды.

По информации источников агентства, причинами задержки стали, в частности, неопределенность по тарифам, которые планирует ввести президент США Дональд Трамп, поскольку энергетическая торговля может стать частью торговых переговоров между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

В отличие от нефти, ЕС до сих пор не ввел санкции против импорта российского газа. Страны-члены не могут принять такие санкции без единодушного согласия, а Венгрия уже заявила, что заблокирует соответствующее решение.

Некоторые другие правительства также заявили, что не поддержат запрет на СПГ, пока ЕС не обеспечит альтернативные поставки.

Пока что Еврокомиссия не сообщила, какие именно инструменты планирует использовать для ускорения выхода из энергетической зависимости от РФ. В Брюссельском аналитическом центре Bruegel предложили ввести тарифы на импорт российского газа.

Полный отказ от российского газа будет означать увеличение закупок у других поставщиков, включая США. Вашингтон уже помог закрыть газовый дефицит в Европе во время энергетического кризиса 2022 года.

В 2024 году США стали третьим крупнейшим поставщиком газа в ЕС после Норвегии и России.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование