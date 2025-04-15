Еврокомиссия определилась с датой публикации плана отказа от российских нефти и газа

Европейская комиссия объявит новую, более подробную стратегию постепенного отказа от импорта российских нефти и газа 6 мая. Об этом пишет Reuters.

ЕС пообещал полностью отказаться от российских ископаемых энергоносителей до 2027 года, но публикация дорожной карты затянулась – ее откладывали дважды.

По информации источников агентства, причинами задержки стали, в частности, неопределенность по тарифам, которые планирует ввести президент США Дональд Трамп, поскольку энергетическая торговля может стать частью торговых переговоров между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

В отличие от нефти, ЕС до сих пор не ввел санкции против импорта российского газа. Страны-члены не могут принять такие санкции без единодушного согласия, а Венгрия уже заявила, что заблокирует соответствующее решение.

Некоторые другие правительства также заявили, что не поддержат запрет на СПГ, пока ЕС не обеспечит альтернативные поставки.

Пока что Еврокомиссия не сообщила, какие именно инструменты планирует использовать для ускорения выхода из энергетической зависимости от РФ. В Брюссельском аналитическом центре Bruegel предложили ввести тарифы на импорт российского газа.

Полный отказ от российского газа будет означать увеличение закупок у других поставщиков, включая США. Вашингтон уже помог закрыть газовый дефицит в Европе во время энергетического кризиса 2022 года.

В 2024 году США стали третьим крупнейшим поставщиком газа в ЕС после Норвегии и России.