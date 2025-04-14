Дефицит кадров в РФ в ближайшие 5 лет может удвоиться

Дефицит кадров в России в ближайшие пять лет, по оценкам рекрутингового сервиса HeadHunter, может составить 4 млн человек. Об этом сообщил гендиректор компании Дмитрий Сергиенков на пресс-конференции в понедельник в Екатеринбурге.

"Мы не ожидаем, что рынок в какой-то степени и в какой-то момент станет стабильным и профицитным. Скорее наоборот, видим, что на горизонте пяти лет до 4 млн специалистов будет не хватать в нашей экономике. И на самом деле до 90% из этих 4 млн будут представлять средне- и высококвалифицированные рабочие и специалисты. То есть на самом деле в стране есть определенный дефицит компетенций, в том числе для того, чтобы обслужить этот тренд реиндустриализации", - сказал Сергиенков, которого цитирует Интерфакс.

Как уточнили в пресс-службе HH, в настоящий момент этот показатель составляет порядка 2 млн сотрудников.

При этом в конце 2024 - начале 2025 года на фоне макроэкономической и геополитической ситуации работодатели стали менее интенсивно искать новых сотрудников.

"Мы видим, что с середины прошлого года первый такой сегмент рынка, который начал ощущать на себе, индицировать замедление - это малый и средний бизнес в регионах. (...) К концу прошлого года и в первом квартале этого года, мы видим, что и крупный бизнес начинает более аккуратно вести наем", - отметил он.

При этом общий объем вакансий все равно остается на высоком уровне.

"Стабилизация рынка труда характерна для фактически всех отраслей экономики и всех регионов. (...) Замедляется такая гонка зарплат, которую мы опять же видели активно в прошлый год. Сейчас зарплаты по-прежнему растут в ряде сегментов рынка, но при этом уже того роста нет, который был", - добавил Сергиенков.

По его словам, давление на рынок труда до конца 2025 года будет продолжаться, в том числе возможен небольшой рост безработицы. При этом на долгосрочном горизонте проблема кадрового дефицита будет оставаться острой.