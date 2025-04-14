МИД Кыргызстана вручил ноту послу России из-за массовых задержаний кыргызстанцев в Москве

МИД Кыргызстана вручил российскому послу Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями кыргызстанцев и применением к ним силовых мер. Об этом говорится в сообщении МИД республики.

Согласно информации, замминистра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев встретился с Вакуновым в связи с произошедшими 11 апреля массовыми задержаниями кыргызстанцев в московском банном комплексе "Бодрость".

"Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по данному инциденту", - отмечается в сообщении МИД.

Кроме того, выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызстана и не допускать впредь подобной ситуации, которая "может нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства".

В свою очередь кыргызские СМИ сообщают, что после проведения операции задержаны 24 кыргызстанца, четверых из которых из России депортируют.