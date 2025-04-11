Последнее обновление: 11.04.2025 16:50

Парламент Финляндии одобрил запрет россиянам на сделки с недвижимостью

Парламент Финляндии единогласно утвердил предложение правительства о полном запрете россиянам на сделки с недвижимостью. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

"Я считаю очень важным и испытываю огромное удовольствие, что парламент поддержал это предложение, целью которого является укрепление национальной безопасности. Это решение посылает четкий сигнал: мы не позволим дестабилизировать Финляндию", - заявил министр обороны Антти Хаккянен.

По его словам, в числе следующих мер по усилению безопасности – "законодательство, расширяющее возможности для вмешательства в недвижимость, которая уже была приобретена".

В Минобороны ранее заявляли, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является формой враждебного влияния.



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