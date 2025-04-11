С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях

Национальный банк Кыргызстана принял постановление о запуске пилотного проекта, направленного на регулирование операций с российским рублем.

В рамках проекта ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» определено расчетным банком по отдельным видам операций. Коммерческие банки обязаны проводить такие операции через него, пишут кыргызские СМИ.

Расчетный банк — это финансовое учреждение, которое специализируется на проведении межбанковских расчетов. Его основная задача — обеспечивать перевод денежных средств между другими банками, а не между конечными клиентами (физлицами или компаниями).

Согласно распоряжению кабмина, проект инициирован с целью обеспечения стабильности финансовой системы и экономической безопасности при осуществлении операций в российских рублях. Срок действия проекта — шесть месяцев.

Этим же распоряжением ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» определено расчетным банком для следующих операций:

трансграничные денежные переводы физических лиц в российских рублях в РФ и из нее (в том числе через системы переводов без открытия счета, переводы по номеру телефона и карты);

трансграничные денежные переводы юридических лиц в российских рублях в/из Российской Федерации;

обменные операции с наличными и безналичными российскими рублями на территории Кыргызстана по суммам свыше 3 миллионов рублей в месяц на одного клиента.

Кабмин рекомендовал ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» принять необходимые меры для реализации проекта и обеспечить соблюдение банковского законодательства.

Постановление Нацбанка Кыргызстана вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует до 17 сентября 2025 года.

При этом операции в рублях в наличной форме должны проводиться через расчетный банк с 14 апреля 2025 года; операции в рублях в безналичной форме – с 1 мая 2025 года.